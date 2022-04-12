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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde çalışanlarla iftar yaptı

12.04.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesi esnaf ve işçileriyle iftarda bir araya geldi. İşçilerin sofrasına konuk olan Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi sitesinde çalışanlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, iftarda Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde bir tamirhaneye konuk oldu. Esnaf ve işçilerle sofraya oturan Kılıçdaroğlu, iftar yemeğinden yedi. Ardından, sanayi çalışanlarının sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı.

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Kılıçdaroğlu, buradaki sohbette, devleti devlet yapan şeyin bürokrasi olduğunu ifade ederek, "Devlet bir tüzel kişiliktir. Bunların içinde de insanlar var ama o insanların liyakatli olması lazım." dedi.

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"LİYAKATLİ İNSANLARIN DEVLET YÖNETİMİNE GETİRİLMESİ LAZIM"

İşçilerden birinin sıkıntıların nasıl atlatılacağına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:
"Esnaf şu aşamada sıkıntılı. İktidar değişirse sıkıntılar atlatılır, iktidar değişmezse sıkıntılar daha da büyür. Niye iktidarın değişmesi lazım? Devleti yöneten insanların şeffaf olması lazım. Sizden aldığım vergileri nereye harcadığımı benim size söylemem lazım. Söylenmiyorsa bu iş olmaz. İkincisi, devleti yöneten insanların temiz olması lazım. Yakın akraba, eş dost, ihale falan filan, buraya girdiğiniz andan itibaren devleti yönetemezsiniz, başkaları sizi yönetir. O nedenle devleti yöneten insanların temiz, ahlaklı olması lazım. Üçüncü, liyakatli insanların devlet yönetimine getirilmesi lazım. Devletin neye ihtiyacı olduğunu düşüneceksin ve geleceğe yönelik planlama yapacaksın."
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TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINI ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, buğday, mercimek gibi tarım ürünleriyle hayvan ithalatının yapılmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu ayrıca, sanayide ara eleman sıkıntısının giderilmesi için bütün organize sanayi bölgelerinde meslek ve teknoloji liseleri açılması gerektiğini ifade etti.

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İftarın ardından Kılıçdaroğlu ile oto sanayi çalışanları toplu fotoğraf çektirdi. (AA-DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP iftar

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