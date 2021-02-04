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  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi

04.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’da partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’da partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki ’Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.’ Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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