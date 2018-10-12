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CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için ittifak iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

'SANDIKTA İTTİFAK YAPACAĞIZ'

Partili belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, “Yerel yönetimlerde ittifak yapacak mıyız? Sandıkta ittifak yapacağız. Sandıkta mutabakatı sağlayacağız. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Biz kiminle ittifak yapacağız? Önce yıllar yılı AK Parti’ye oy verip hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız. Gelin görün belediye hizmetleri nasıl veriliyormuş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin olduğu belediyelerde vatandaşlar huzur içindedir. Dört mevsimin güzelliğini yaşarlar. Karabasan gibi çökmez bir kent CHP'li belediyelerde. Vatandaşlarımıza kapılarımız açıktır. Bütün ibadethaneler tertemizdir. Dolayısıyla biz belde halkı nasıl yaşamak istiyorsa öyle hizmet vermeyi temel ilke edinen bir kültürden geliyoruz" diye konuştu.

'NE VAR BU İSTİFANIN ARKASINDA AÇIKLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa ettirdiği AK Partili belediye başkanlarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, “Büyükşehir belediye başkanları görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Kusurları varsa yargıya çıkarırsın. Ne diyor Erdoğan 'ya istifa et ya da bedeli ağır olacak.' Biz gayet net söylüyoruz bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Biz halka veririz hesabı. Zorla istifa ettirilenlerin torunlarına anlatacakları hiçbir hikaye yoktur. Bir kişinin arzusu üzerine istifa ediyorlarsa orada demokrasi yok demektir. Ne var bu istifanın arkasında. Bugüne kadar ortaya çıkmadı ama çıkaracağız” dedi.


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