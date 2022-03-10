CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çarşamba akşamı geldiği Diyarbakır'da kalabalık bir grup davullu, zurnalı, halaylı bir karşılama ile karşıladı.
'Helalleşme' adıyla gerçekleşen bu ziyaretin Ocak ayında yapılması planlanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü yapması beklenen bir görüşme ise kente varır varmaz gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Ayşegül Biçer, Celil Bekgdaş ve Süleyman Aydın ile öğretmen evinde görüştü.
Çok kısa süreli bu görüşmede ailelerin Kılıçdaroğlu'nu çadıra davet ettikleri belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü ilk programı, Diyarbakır'da 11 kadının olduğu kahvaltılı toplantısıydı.
Toplantıda Kürt sorununun çözümü, ana dilde eğitim, ekonomik kriz, işsizlik, hasta mahpuslar, siyasi tutuklama ve yargılamalar, demokratikleşme adımları ve gençlerin sorunları gibi çok konu konuşuldu.
Anayasa mutabakat metninde Kürtlere dair bir ifadenin yer almaması, HDP'nin bunun dışında tutulması da eleştiriler yapıldığı ifade edildi.
Divan Otel'de gerçekleşen toplantıya katılanlar şöyleydi:
Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Kılıçdaroğlu, bu toplantının ardından Dağkapı Gazi Caddesin'de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyecek.
Ardından partisinin üye katılım törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, üye katılım törenin ardından ise muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek.
Saat 17:00'de 1980 askeri darbesinde Diyarbakır Cezaevinde işkence gören dört kişiyle görüşecek.
Bunlardan biri Özgürlük Yolu davasından tutuklanan Nuri Sinir.
Erdem Gencan de, tutuklandığında Devrimci Doğu Kültür Derneklerin Genel Sekreteri idi.
Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah Dicle Toplumsal Araştırmaları (DİTAM) tarafından düzenlenecek olan 'Tigris Diyalogları' toplantısı ile kentteki sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum