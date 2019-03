CHP lideri Kılıçdaroğlu: Erken seçim gündeme gelmez

Çünkü baskının giderek yoğunlaştığı, medyanın yüzde 90-95'inin iktidar tarafından yönetildiği bir süreçten geçiyoruz. Kendilerine oy vermeyen kesimin terörist ilan edildiği bir süreçte yerel seçime gidiyoruz. Bütün baskı, çarpıtma, iftiralara rağmen millet ittfakını oluşturan partilerin yerel seçimlerde önemli başarılar elde etmesi, dünyaya bütün baskılara rağmen, Türkiye'de halk demokrasiye sahip çıktı mesajı verecektir. Bu mesajı çok önemsiyoruz. Bu mesajın bütün dünyada yankılanması için de elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz.

Görüştüm, ama ayrıntılı görüşmedim. Çünkü ne onun vakti var, ne de benim vaktim var. Ama Mansur Bey'e biz zaten güveniyoruz. Şunu sormak gerekiyor: Mansur Bey Ak Parti'den belediye başkan adayı olmadığı için mi bu kadar büyük iftiralar atıyorsunuz? Teklif götürürken hiç birşey yoktu. Reddetti diye her türlü çirkeflik, her türlü iftira var. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Mansur Bey saygınlığı olan, geçmişinde başarılı belediye başkanlığı yapmış ve hizmetlerini gerçekleştirmiş olan bir arkadaşımız. Her Ankaralı'nın saygı duydu bir isim. Oy vermese bile, başka partiden olmasa bile vatandaşlar, Mansur Bey'e özel bir sempati ve saygı duyuyorlar.

"Kaynağı vatandaş bulur"

Sakarya'daki *t**ank palet fabrikası için ben 50 milyon doları bulurum dediniz. Nasıl bulacaksınız bu kaynağı?*

Vatandaşlara çağrı yapın, 50 milyon doları 1 gün içinde toplarsınız. Ama Erdoğan, tank palet fabrikasını, Katar ordusuna ihalesiz verdiği için, yasa dışı verdiği için, kendisine bir gerekçe yaratmak zoruda. Neymiş teknik yenilenme için 50 milyon dolara ihtiyacı varmış da onun için veriyormuşuz Katar'a. 50 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti için sıradan bir olay. Her an her yerde bu para bulunur. Açsınlar bir kampanya, 50 milyon değil, 100 milyon dolar derhal bulunur. Vatandaşlarımız en geç 3 gün içinde bu parayı bulur. Bütün genel başkanlar bir araya gelir. Dünyanın en önemli 5 fabrikasından birinin yenilenmesi gerekiyorsa, hiçbir siyasi partinin genel başkanı buna hayır demez. 2 saatte toplarız.