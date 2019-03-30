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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı.Eskişehir’e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve üretici birlikleriyle buluştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı.
Eskişehir’e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve üretici birlikleriyle buluştu. Buradaki konuşmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biliyorum. İYİ Parti ile ortak bir teklif de verdik. Ama MHP ve AK Parti’nin oyları ile reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlardan 1 kişi bile olsa gidip AK Parti’ye ya da MHP’ye oy veriyorsa, iki elim iki yakanızda olacaktır” dedi.
Daha sonra Eskişehir’de yeni yapılan Ulus Heykeli önünden başlayan Bahar Yürüyüşü’ne katılan Kılıçdaroğlu’na CHP Eskişehir milletvekilleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı ve adayı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Ataç katıldı.
Kılıçdaroğlu’nun halkı selamladığı yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, zaman zaman yürümekte zorluklar yaşandı. Yürüyüşün ardından Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de Bahar Yürüyüşü’ne katıldı

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