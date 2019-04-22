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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

  Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dün katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah evinden çıkıp, Genel Merkez'e geçti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dün katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah evinden çıkıp, Genel Merkez'e geçti. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına, "Gayet iyiyim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine gitti. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına gülümsedi. Kılıçdaroğlu, bina çıkışında "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek, selamladığı gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine "Sağ olun, gayet iyiyim" dedi. Makam aracına binen Kılıçdaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti.

CHP il teşkilatlarının, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınamak üzere 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evden çıkışı
-Basın mensupları ile kısa sohbeti
-Kılıçdaroğlu'nun oturduğu binadan görüntü
Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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