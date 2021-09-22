HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu: İlk seçimde iktidar değişikliği olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu: İlk seçimde iktidar değişikliği olacak

22.09.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yapılacak seçim kanunuyla ilgili "Seçim yasalarıyla oynamaya başlayan gidici bir iktidardır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: İlk seçimde iktidar değişikliği olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ve MHP'nin hazırlığında olduğu yeni seçim kanunuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın "gidici" olduğunu savundu.

Sözcü Gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan CHP lideri, hangi değişiklik yapılırsa yapılsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalamayacağını iddia ederek "İlk seçimde iktidar değişikliği olacak" diye konuştu.

İTTİFAKLAR ENGELLENİR Mİ?

Yeni seçim yasasının ittifakların önüne geçebileceğini de hatırlatan KIlıçdaroğlu, ancak halkın kendisinin ittifak yapacağını ve bu sorunu aşacağını kaydetti.

İLK TURDA TEK ADAY MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ittifak ilk tura tek adayla girmeli" yorumuna da değinen Kılıçdaroğlu, akıllarında yüzde yüz belirlenmiş bir model olmadığını ve bu durumun önümüzdeki sürecin seyrine göre belirleneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması! Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldiKılıçdaroğlu'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması! Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi

SEÇİM BARAJI

CHP lideri, seçim barajının ise düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu 1 yıl süre verdi: Çözemezsem siyaseti bırakacağım!Kemal Kılıçdaroğlu 1 yıl süre verdi: Çözemezsem siyaseti bırakacağım!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldıKepçeyle karaya çıkardı! Oltasına nesli tükenme tehlikesi altındaki balık takıldı
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
Bakan Kurum'dan Paris İklim Anlaşması açıklamasıBakan Kurum'dan Paris İklim Anlaşması açıklaması
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

15 yıl sonra korkunç cinayet ortaya çıktı

15 yıl sonra korkunç cinayet ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.