CHP lideri Kılıçdaroğlu: İlk seçimde iktidar değişikliği olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ve MHP'nin hazırlığında olduğu yeni seçim kanunuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın "gidici" olduğunu savundu.

Sözcü Gazetesinden Deniz Zeyrek'e konuşan CHP lideri, hangi değişiklik yapılırsa yapılsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda kalamayacağını iddia ederek "İlk seçimde iktidar değişikliği olacak" diye konuştu.

İTTİFAKLAR ENGELLENİR Mİ?

Yeni seçim yasasının ittifakların önüne geçebileceğini de hatırlatan KIlıçdaroğlu, ancak halkın kendisinin ittifak yapacağını ve bu sorunu aşacağını kaydetti.

İLK TURDA TEK ADAY MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ittifak ilk tura tek adayla girmeli" yorumuna da değinen Kılıçdaroğlu, akıllarında yüzde yüz belirlenmiş bir model olmadığını ve bu durumun önümüzdeki sürecin seyrine göre belirleneceğini söyledi.

SEÇİM BARAJI

CHP lideri, seçim barajının ise düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.



