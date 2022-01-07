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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan böyle duyurdu: Karanlığın zifiriğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız

07.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı törende "Karanlığın zifiriğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız" açıklamasında bulundu. İBB yönelik başlatılan teftişle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu "İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan böyle duyurdu: Karanlığın zifiriğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Karanlığın zifiriğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik İçişleri Bakanlığınca başlatılan teftişle ilgili de açıklamada bulundu.

Kemal Kıkıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bunların görevi engel koymak bizim görevimiz engeli aşmak. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşacağız ve hizmeti götüreceğiz.

"BÜTÜN İSTANBUL'U KUCAKLAMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

Hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, yaşam tarzları ayrımı yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir. Ülkeyi nasıl daha sağlıklı, tutarlı, kararlı, itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır'daki Sağır Sultanın da duymasını istiyoruz ve duyuracağız.

"KARANLIĞIN ZİFİRİNDEYİZ AMA GÜNEŞİN DOĞMASINA ÇOK YAKINIZ"

Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim. Engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız. Gölge etmesinler, güneşi mutlaka doğururuz. Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifiriğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaranlar bunun hesabını mutlaka yeri ve zamanı gelince vereceklerdir.

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum. İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman 13 bin oy farklı ile alınmıştı. 'Nasıl İstanbul'u geri alabiliriz' diye özel çabalar harcandı. Ben Parti Meclisi'nde 'Milletimizin ferasetine güveniyorum' dedim. İkinci kez seçim oldu 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman bütün engelleri aşabiliriz.

Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı. 'Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz."


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İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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