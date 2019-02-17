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CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve açılışa katılmak üzere İzmir’e geldi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve açılışa katılmak üzere İzmir’e geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılandı. VIP salonundan çıkan Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenecek CHP İzmir belediye başkanları tanıtım programına katılmak üzere havaalanından ayrıldı. CHP lideri, adayları tanıttıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mithatpaşa’da yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılışını gerçekleştirecek.

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