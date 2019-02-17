CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve açılışa katılmak üzere İzmir’e geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılandı. VIP salonundan çıkan Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenecek CHP İzmir belediye başkanları tanıtım programına katılmak üzere havaalanından ayrıldı. CHP lideri, adayları tanıttıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mithatpaşa’da yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılışını gerçekleştirecek.
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