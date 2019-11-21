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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 19:28 | Son Güncelleme

ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİ Karabağlar Belediyesi'nin Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaptırdığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.

ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİ
Karabağlar Belediyesi'nin Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaptırdığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ilk defa makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun yanında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Orhan Sarıbal ile Veli Ağbaba, İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, çok sayıda ilçenin CHP'li belediye başkanları, belediye çalışanları ve partililer yer aldı.
ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİ
Kılıçdaroğlu'nun gelişi sırasında polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belediyenin önünde Kılıçdaroğlu'na seslenerek iş istediğini söyleyen engelli vatandaş Medeni Aydın, 6 aydır belediyeden iş talebinde bulunduğunu söyledi. Çiğli'de yaşayan 5 çocuk babası Aydın, "1992 yılında Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Orada vuruldum ve ayağımı kaybettim. Ayağım protezdir. Sigortam eksik. 6 aydır saat 07.00'den 19.00'a kadar belediyeye gelip bekliyorum. Bir iş istiyorum. Güvenlikçiler beni tanıyor. Çalışmak istiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ise Aydın'a kendisini yukarıda dinleyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında basına kapalı olarak partililerle görüştü. Görüşmeden önce kısa bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonraki ziyareti nedeniyle gururlandıklarını belirterek, "Kendisinden hem güç hem moral alıyoruz. Türkiye'deki bu büyük değişimin önünü açtığı için kendisine minnettarız. İzmir olarak sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Onun gösterdiği güvene layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ise yarınki belediye başkanları toplantısı hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu:
"Seçimlerden sonra yapacağımız ikinci toplantıda belediye başkanlarımızı geçen süre içinde yaptıkları çalışmalar karşılaştıkları sorunlar, sorunlara yönelik ürettikleri çözümler ve çözümler konusunda kendilerini dinleyeceğiz. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir önceki belediye başkanımın olduğu gibi başarılı bir performans göstereceğine yürekten inanıyorum. Bütün belediye başkanları ile gayet güzel sürdürülen çalışmalar var. Bunların devam edeceğine yürekten inanıyorum."
Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seyyar makamını gezdi. Soyer'in bir plaket takdim ettiği Kılıçdaroğlu, otele gitmek üzere belediye binası önünden ayrıldı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)-

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