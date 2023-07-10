HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Kılıçdaroğlu kahvehanede vatandaşlarla buluştu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur

CHP lideri Kılıçdaroğlu kahvehanede vatandaşlarla buluştu: Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur

10.07.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören'deki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu "Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil." dedi. Seçim sürecinde çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bildiğini, bunları aşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ortak aklı egemen kılmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek kurulduğunu, bunun, bütün mazlum milletlere örnek olduğunu hatırlattı.

F0nDibHWcAAHvEQ

"KAZANAMADIK AMA DÜNYANIN SONU DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil. 'Emekliye 15 bin lira vereceğiz' dedik. Verilebilir miydi? Verilebilirdi, niye verilmesin? 85 milyon insan bir avuç kişiye çalışıyor. Diyeceksiniz ki 'Nasıl oluyor bu iş?' Şöyle oluyor, devletten ihale alıyorsunuz, aldığınız ihale dolar bazında. Bir de garanti vermişler. Hiç zarar etmeyeceksiniz. Dolar arttıkça sizde herhangi bir sorun yok. Biz ödüyoruz size. Bu tablonun çok iyi anlatılması lazım. Madem ülkücülerin kahvesindeyiz, milli paramız var değil mi? Adı ne? Türk lirası. Niye Amerikan doları geçerli oluyor? Niye devlet Türk lirası ile değil de Amerikan doları ile borçlanıyor? Bunun milliyetçilik neresinde? Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Türk lirası ise o bu ülkenin lirasıdır, bu ülkenin onurudur, şerefidir."

F0nDibJXgAMxJZV

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde çalıştıklarını, çalışanların vicdanlarının müsterih olacağını belirterek, "Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil." diye konuştu.

"VATANDAŞI İKNA ETMEMİZ LAZIM"

Seçimi çok az farkla kaybettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşla oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim vermedin oy, eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Belki 'bunlar daha iyilerini yaparlar' dedin. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım." dedi.

F0nDibNWYAApWpQ
Vatan ve bayrağa söz ettirmeyeceklerini, bunların kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak isteriz. Herkesin karnı doysun, memlekette gerçek demokrasi olsun isteriz. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, dış politikaya da değinerek, bu konuda son derece dikkatli bir dilin kullanılması gerektiğine işaret etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce: "Biz de seçime gireceğiz"Muharrem İnce: "Biz de seçime gireceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.