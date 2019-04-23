CHP lideri Kılıçdaroğlu, koltuğunu şehit çocuğuna devretti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Şehit Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme’nin çocuğu Ecrin Buğlem Uluçeşme’ye devretti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2013 yılında Ankara Gölbaşı’ndaki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme’nin ailesi Sevinç Uluçeşme (anne), Ecrin Buğlem Uluçeşme, Afranur Uluçeşme ve Batuhan Uluçeşme’yi TBMM’de kabul ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kabulde Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer de hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan geleneği olarak bir süre koltuğunu Ecrin Buğlem Uluçeşme’ye (8) devretti. Kılıçdaroğlu, Ecrin Buğlem Uluçeşme ile resim üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Malatya’dan Ankara’ya uçakla gelirken, kokpit bölümüne girdiğini anlatan Ecrin Buğlem, "Bugün iki koltuğa oturdum, çok mutluyum” dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi üyelerini de makamında kabul etti, çocukların bayramını kutladı. Emirhan Doğan, Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna otururken, hafta sonunda yaşanan saldırı dolayısıyla Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuklarla hangi mesleği yapmak istedikleri üzerine bir sohbet gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Tuğçe Düz’ün resimle ilgilendiğini öğrenmesi üzerine, “Biz daha önce bir arkadaşınıza resim malzemelerini temin ettik. Güzel resimler yaptı ve bir sergi açtı. Sergiden elde edilen geliri de yine sakatlar derneğine bağışlamıştı. Tuğçe ile de benzer bir çalışmayı yapabiliriz” diye konuştu.

