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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Malatya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:54 | Son Güncelleme

Elazığ’daki deprem bölgelerinde incelemelerini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, Malatya’ya geldi.Kömürhan Köprüsü üzerinde partiler tarafından karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak depremde hasar gören ilçelerden biri olan Kale ilçesini ziyaret etti.

Elazığ’daki deprem bölgelerinde incelemelerini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, Malatya’ya geldi.
Kömürhan Köprüsü üzerinde partiler tarafından karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak depremde hasar gören ilçelerden biri olan Kale ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Murat Koca’yı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik, onları dinledik, taziyelerde bulunduk. Bugün Kale ilçesindeyiz, başkanı ziyaret ettik. Başkan özellikle, kırsak kesimde büyük ölçüde mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bundan sonra buna benzer felaketleri yaşamayız" diye konuştu.
Buradaki depremden zarar gören bazı yerleşim alanlarını da inceleyen Kılıçdaroğlu daha sonra Doğanyol ilçesine geçti.

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