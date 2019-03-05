HABER

CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki programlarına katılmak üzere, hava yoluyla Adana'ya geldi.

Akif ÖZDEMİR/MERSİN, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki programlarına katılmak üzere, hava yoluyla Adana'ya geldi. Kılıçdaroğlu, buradan kara yoluyla Mersin'e hareket etti. Adana Havalimanı'nda partililer, CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve İYİ Parti temsilcileri tarafından karşılanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kara yoluyla Mersin'e hareket etti. Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunacağı Mersin'de, partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenecek 'Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te başlayacak toplantıda, partililere hitap edecek.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Bodrumlu başkan adayından ilginç seçim kampanyasıBodrumlu başkan adayından ilginç seçim kampanyası
AK Parti'li Şengül, CHP'li Tunç Soyer'e yüklendiAK Parti'li Şengül, CHP'li Tunç Soyer'e yüklendi

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.