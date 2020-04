CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mitomani' yanıtı

Türkiye bu kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyayken Meclis'in kapatılmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, her an önemli gelişmeler olabileceğini ve parlementoya bilgi verilmesinin istenebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Buradan Türkiye Barolar Birliğine de çağrı yapmak isterim. Eğer o vatandaşların, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların mağduriyetleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 83. maddesine göre karşılanmamışsa gönüllü avukatların bu kişilerin haklarını savunması lazım." dedi.

"HER AİLENİN ASGARİ GELİR GÜVENCESİ SAĞLANMALI"

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi partilere bir davet yapsa gider misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Daha önce 'eğer bir sorun çıkar ve bu sorun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını doğrudan doğruya etkilerse elbette giderim' diye ifade etmiştim. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gitmiştim. Düşüncelerimi de ifade etmiştim. Dolayısıyla bu olay, bu çağrı sadece benden değil, diğer siyasi partilerin liderleri de benzer çağrılar yaptılar ama bir kişi diyor ki 'her şeyi ben yaparım, her şeyi ben karşılarım, her şeyi, her sorunu ben çözerim, her şeye ben karar veririm.' Öyle olunca da işler yürümüyor."

Kılıçdaroğlu, aile yardımları sigortasını öteden beri savunduklarını hatırlatarak, her ailenin asgari bir gelir güvencesi olması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Biz 'aile yardımları sigortası' diyoruz. Adı 'temel gelir yasası' veya 'vatandaşlara temel gelir yasası' olabilir. Bizim itirazımız yok ama Anayasa'nın öngördüğü hak talebi bağlamında her ailenin, her kişinin belli bir asgari gelir güvencesinin sağlanması gerekiyor." diye konuştu.