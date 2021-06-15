CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Didim Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a yönelik saldırıya tepki gösteren CHP lideri, "Dün akşam saldırıya uğradı. Sizin feriştahınız gelse bizi durduramaz. Birilerinden para alıp saldırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hiçbir canlının yaşamadığı bir su parçası bu. Bugün konumuz adalet. Doğanın da bir adaleti var. Eskiden bu suda balıklar vardı. Eskiden bu suda insanlar, çocuklar yüzerdi. Ne oldu da bu hale geldi? Caydırıcı cezalar getirilmeli diye TBMM, yürütme organına öneride bulunuyor. Gelmedi. Yürütme organı, TBMM'yi dinlemiyor ki.

"MARMARA DENİZİ'Nİ ÇÖKERTME HAVUZU GİBİ KULLANDILAR"

Toplu balık ölümleri oldu. Deniz kırmızıya dönüştü. Arkasından Marmara yeşile döndü. Arkasından Marmara'yı denizanası bastı. Marmara Denizi'nde 124 tür balık vardı. Çoğu bitti, kalmadı. Ve Marmara Denizi'ni bir çökertme havuzu gibi kullandılar. Bütün kirlilikler buraya aktı.

DİDİM'DE BELEDİYE BAŞKANINA SALDIRI

Didim'de belediye başkanımıza saldırı oldu. Önce belediye başkanımıza iftira attılar, Didim Belediye Başkanı tutuklandı diye. Sonra araştırma yapıldı hiçbir şey yok. Gazete özür dilemedi. Yöneticinin ahlaklı olması lazım, ahlaksız adam özür dilemez. Bu belediye başkanımız direndi, bunları yıkacağım dedi, yıkım ihalesi açtı, kimse korkudan giremedi. Sonunda bir cesur insan geldi. Dün akşam saldırıya uğradı. Sizin feriştahınız gelse bizi durduramaz. Birilerinden para alıp saldırıyorsunuz. Onlar kendi vicdan ve beyinlerini paraya tercih etmiş insanlardır. Onlarda adalet duygusu da yoktur. Ruhsatı olmayan binaların katlarını yıkacağız.

Yer altı dünyasına teslim olmak ayrı, yasanın yanında vatandaş için mücadele etmek ayrıdır. 19 yıldır iktidardalar. 19 yıldır önlerine hiçbir engel çıkmadı. Parlamentoda çoğunluktalar. Adaleti, liyakati bitirdiler mi, bitirdiler.



