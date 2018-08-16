CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri

Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kurultay tartışmasından Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığı iddiasına kadar önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dövizdeki dalgalanmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları; Erdoğan bir milli kurtuluş savaşından söz ediyor. Savaş halindeysek dolarda bu kadar oynama oluyorsa bu sıradan bir şey değil. Bundan birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Ben 13 maddelik krizle kısa, orta uzun vadede yapılacak mücadeleyi, yol haritasını açıkladım. 'DOLAR 7 LİRA OLDUĞUNDA BOZDURANLAR KİMLER?' Benim yol haritası belirlememden Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu. Döviz baronlarından yana olduğumu söyledi. Ben de şunu söylüyorum, dolar düşükken alanlar, dolar 7 lira olduğu zaman bozduranlar kimler? Bütün bunlar Merkez Bankası’nda, Türkiye Bankalar Birliği’nde ve BDDK da var. Rakamlar toplu olarak verildiği için kişi bazında şu kazandı veya bu kaybetti diyemiyorum. Bunu hükümetin açıklamasını istiyorum.

'KURULTAY TARTIŞMASI BİTTİ' Kurultay toplanma taleplerini büyük bir dikkatle izledim. Olabildiğince hiçbir yorum yapmadım. Tüzüğe göre yeterli imza toplanırsa kurultayı toplayabileceğimi de söyledim zaten. (Toplanan imzalar 569 mu 630 mu?) Farklı rakamların çıkması, genel merkezde hiçbir zaman dillendirilmedi. Genel merkeze ne geldiyse oturuldu, incelendi, gayet net açıklamalar yapıldı. Biz gelen rakamları medyanın da denetimine açtık, arzu eden partililer bakabilirler dedik. Bence o tartışma orada bitti. YEREL SEÇİM HEDEFİ Yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Parti meclisi toplantısında seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Teknik değerlendirmeyi partinin dışından bir akademisyen yapacak. Türkiye’yi il-ilçe-mahalle bağlamında bütün sandıklar itibariyle sonuçlara bakıp değerlendirmiş hocamız. 2-3 saatlik bir değerlendirme yapacak toplantıda. Daha sonra parti meclisinde bir siyasal değerlendirme de olacak. Verileri, rakamları, oy kaymalarını değerlendiren arkadaşımız sorulara da yanıt verecek. Siyasal analize de Fethi hoca bakacak. Türkiye bağlamında bütün seçimlerin oy kaymalarını, partilerin aldığı oyları, ittifakların lehte aleyhte gelişmeleri, mahallelere kadar inen analizler olacak.