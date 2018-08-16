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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Hükümet 7 liradan dolar bozduranları açıklamalı' ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri

Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kurultay tartışmasından Muharrem İnce'nin İstanbul adaylığı iddiasına kadar önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dövizdeki dalgalanmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları;

Erdoğan bir milli kurtuluş savaşından söz ediyor. Savaş halindeysek dolarda bu kadar oynama oluyorsa bu sıradan bir şey değil. Bundan birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Ben 13 maddelik krizle kısa, orta uzun vadede yapılacak mücadeleyi, yol haritasını açıkladım.

'DOLAR 7 LİRA OLDUĞUNDA BOZDURANLAR KİMLER?'

Benim yol haritası belirlememden Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu. Döviz baronlarından yana olduğumu söyledi. Ben de şunu söylüyorum, dolar düşükken alanlar, dolar 7 lira olduğu zaman bozduranlar kimler? Bütün bunlar Merkez Bankası’nda, Türkiye Bankalar Birliği’nde ve BDDK da var. Rakamlar toplu olarak verildiği için kişi bazında şu kazandı veya bu kaybetti diyemiyorum. Bunu hükümetin açıklamasını istiyorum.

'KURULTAY TARTIŞMASI BİTTİ'

Kurultay toplanma taleplerini büyük bir dikkatle izledim. Olabildiğince hiçbir yorum yapmadım. Tüzüğe göre yeterli imza toplanırsa kurultayı toplayabileceğimi de söyledim zaten. (Toplanan imzalar 569 mu 630 mu?) Farklı rakamların çıkması, genel merkezde hiçbir zaman dillendirilmedi. Genel merkeze ne geldiyse oturuldu, incelendi, gayet net açıklamalar yapıldı. Biz gelen rakamları medyanın da denetimine açtık, arzu eden partililer bakabilirler dedik. Bence o tartışma orada bitti.

YEREL SEÇİM HEDEFİ

Yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Parti meclisi toplantısında seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Teknik değerlendirmeyi partinin dışından bir akademisyen yapacak. Türkiye’yi il-ilçe-mahalle bağlamında bütün sandıklar itibariyle sonuçlara bakıp değerlendirmiş hocamız. 2-3 saatlik bir değerlendirme yapacak toplantıda. Daha sonra parti meclisinde bir siyasal değerlendirme de olacak. Verileri, rakamları, oy kaymalarını değerlendiren arkadaşımız sorulara da yanıt verecek. Siyasal analize de Fethi hoca bakacak. Türkiye bağlamında bütün seçimlerin oy kaymalarını, partilerin aldığı oyları, ittifakların lehte aleyhte gelişmeleri, mahallelere kadar inen analizler olacak.

MUHARREM İNCE İLE DİYALOG

Olabilir tabi. Muharrem İnce başka bir partili değil; Cumhuriyet Halk Partili’dir. Yerel seçimler strateji belgesini hazırlamak için bir çalışma yapılacak. Orada yerel yönetimlerde nasıl bir strateji izleyeceğimizi paylaşacağız. Muharrem Bey de bir partili olarak partinin belediye başkanlarının kazanması için çalışacaktır. Diğerleri nasıl çalışıyorsa Muharrem Bey de çalışacak. Muharrem Bey’in geleceğine yönelik kararı benim tek başıma almam doğru değil. Muharrem Bey’in beklentisi nedir önce onu öğrenmem lazım. Beklentisi nedir ona göre oturup karar veririz. Şu aşamada şunu yaparız dersem iradesine ipotek koymuş oluruz.

İNCE İSTANBUL ADAYI OLUR MU?

İstanbul’u kesin alacağız. İstanbul’u arkasında başarı hikayesi olan birisiyle almamız mümkün. Bu çerçevede örgütle de beraber yapacağımız kamuoyu yoklamaları, diğer çalışmalar, örgütün bu konudaki eğilimi, İstanbul milletvekilleri… Bütün bunları dikkate alarak bir aday belirleyeceğiz. Muharrem Bey İstanbul’u ister mi istemez mi bilmiyorum. Öyle bir düşüncem yok. Başarı öyküsü olan birisi olması gerektiği kanaatindeyim.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AYNEN 7 LİRA OLNA KADAR NEREDE BU MİLLETTT
böylelerine artık çakal diyoruz. dolar düşmeye başladı ya hazmedemediler böyle konuşmakla doları tekrar yükselteceklerini sanıyorlar. abd nin kemikçileri. sizler varken dışarıdan bir düşmana gerek yok
Dolar pazar gecesi piyasalar kapalıyken dış (ingiltere merkezli, morgan stanley) saldırı ile 7 liranın üstüne çıktı. Vatandaş dolarını satıp tl aldıkça da dolar değer kaybetmeye başladı. Yani yastık altı dolarların bozdurulması ayıplanacak değil takdir edilecek bir şey olup ekonomik saldırının etkisini azaltmıştır. Bunu bildiği halde Kemal Bey'in açıklamaları doların düşmesine üzüldüğü izlenimi doğuruyor. Yoksa kendisi 7 tl iken dolar alanlardan mıydı?
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