CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve İBB tepkisi! 'Eğer bunu yaparlarsa terörizm olarak göreceğiz, daha fazla sabır beklemeyin...

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaorğlu, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi! İmamoğlu'nun hakaret davası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, 'kayyum' konusunda sert mesajlar verdi.

'Ekrem Bey'e yani İBB'ye kayyum atama hamlesini yaparlarsa bunu terörizm olarak göreceğiz. Bu terörizme karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kimse daha fazla Bay Kemal'den daha fazla sabır beklemesin. Cehennemin kapılarını açarlar kimse için iyi olmaz. Bunu bir daha ifade ediyorum. Bu kadar derdimiz var. Siz ne istiyorsunu? Milletin idaresinden ne istiyorsunuz?'

KILIÇDAROĞLU: KAVALA VE DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE HAPİS YATIYOR

Yeni yıldan itibaren başlayarak açtığımız sayfada bu coğrafyada asla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere hapis yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Utku, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman haksız yere yatıyorlar. Siz adaleti savunmazsanız siyaset yapmanın da bir mantığı yoktur.



