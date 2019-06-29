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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili açıklama yaptı.

'SERBEST BIRAKILMALIDIR'

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet temsilcisi bağımsız mahkemeler iktidar adına değil, Türk milleti adına kararlarını verir. Eren Erdem ,Türk milletinin bilgiye erişebilmesi adına gazetecilik yaptığı için bir yıldır haksız bir şekilde tutuklu. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eren Erdem FETÖ

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