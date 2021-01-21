CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş erken seçim açıklaması

Kırşehir programı kapsamında Ankara Caddesi ve Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Abdal kahvehanesinde mahalli sanatçılarla sohbet etti. Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçılar, davul zurna eşliğinde seslendirdikleri türkülerle sorunlarını anlattı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ahi Külliyesi yanındaki Halk Çadırı'nda esnaf ve çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi. Esnaf ve çiftçi temsilcileri, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Meral Akşener: Sayın Soylu'nun aynı şeyleri yaşamasını istemezdim ENİS BERBEROĞLU AÇIKLAMASI Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu ile ilgili kararını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu karar iki açıdan önemli. Birincisi adaleti sağlaması, bir haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi ise bozulan adalet düzeninin tekrar inşası için umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur. Bu açıdan önemli. Çünkü devletin adalet üzerine, yargı üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Eğer adalet, yargı sistemi bozulursa vatandaş hakkını arayamaz konuma gelirse bu temelde büyük bir devlet krizine yol açar. Şimdilik o kriz önlenmiş oluyor."

YARGIYA ELEŞTİRİ Başka gazetecinin, "(İçişleri Bakanı) Süleyman Soylu, annesiyle paylaştığı fotoğrafın altına hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi, Adalet Bakanı Gül de 'İşleyişi beğenmeyen itiraz hakkını kullanır ancak kimse yargıya parmak sallayamaz' dedi. Hazır yargı reformu da gündemdeyken bu konu hakkında neler söylersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sorunlu alanlardan birisinin de yargı olduğunu söyledi. İktidarın yargıya müdahale ettiğini ve talimat verdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Yargıya özellikle iktidarın müdahale ettiğini, talimat verdiğini, o talimat çerçevesinde karar aldırttığını biliyoruz ama hükümetten iki ayrı bakanın bu konuda bir tartışma zemini yaratmaları bu hükümetin Türkiye'yi nasıl yönetemediğinin de açık bir göstergesidir. Türkiye artık yönetilmiyor. AK Parti hükümeti, Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye savruluyor. Her alanda sorunumuz var. Az önce sorun yaşayan esnafla servisçiyle üniversite öğrencileriyle üniversite mezunu işsiz üç kardeşle görüştüm. Bütün bunların hepsi toplumun önünde ciddi bir sorun olarak bekliyor. Bana söyler misiniz, devleti yönetenler, benim dışımda bu sorunlarla uğraşıyorlar mı? Benimle uğraşıyorlar. Benimle ne uğraşıyorsun, işsizlikle yoksullukla uğraş. Esnafın, sanayicinin derdini çöz. Evlere temizliğe giden öğrenciler var, o sorunu çöz."