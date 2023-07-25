CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gelen zamlara tepki! 'Ekonomik soykırım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Son dönemde yapılan zamlara değinen Kılıçdaroğlu, dövizdeki oynaklık nedeniyle 1 ayda Türkiye'nin borcunun 900 milyar TL arttığına işaret ederek yapılan zamların getirisinin ise 265 milyar TL olduğunu ifade etti. Zamların borçları kapatmada etkili olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yapılanı ekonomik soykırım olarak görüyoruz. Bir grubu zengin etmek için 85 milyonu siz fakirleştiriyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İNSANLAR İCRADAN KAÇABİLMEK İÇİN ADRESLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

"Bütçe açığı, haziran ayında 219 milyar lira oldu. Hem dış borcu ödeyip hem de cari ödemeleri finanse edebilmek için 1 yıl içinde 270 milar dolar para bulmak lazım. Bütün bunlara rağmen Merkez Bankası'nda eksi 48 milyar dolar var. TL'ye güven kaybolmuş vaziyette. Vatandaş icra dairelerinde, geçen yıla göre icra dosyalarındaki artıl yüzde 60'ın üstünde. İnsanlar icradan kaçabilmek için adreslerini değiştiriyor.

"YAPILANI EKONOMİK SOYKIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

MTV'yi getirdiler, bazı vergileri getirdiler ve insafsız davrandılar. Buradan hükümet 265 milyar TL'lik gelir elde ediliyor ama Mayıs'tan Haziran'a devletin borcu dövizdeki oynaklık nedeniyle 900 milyar TL artıyor. Bu devleti yönetememenin gerçek bir tablosudur. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Yapılanı ekonomik soykırım olarak görüyoruz. Bir grubu zengin etmek için 85 milyonu siz fakirleştiriyorsunuz.

"TAM BİR SOYGUN SİSTEMİ"

Hiçkimse biriktirdiği veya çaldığı servetin seri olmamalıdır. Çaldıkları ve biriktirdiği servetleri var, yurt dışında bu servetler şimdi ülkeyi yönetiyorlar. Erdoğan hükümeti kime hizmet ediyor? Dolarla ihale alanlara, dolarla fiyat garantisi alanlara hizmet ediliyor. Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar, 7 yılda 4 milyar dolar para ödendi. Ayrıca 2035 yılına kadar da ödeyeceksiniz. Sözleşmeler gizli olduğu için bir şey yapılamıyor tam bir soygun sistemi.

"2 FARKLI TÜRKİYE VAR"

Başkasının kefaletini Hazine'nin sırtına yüklüyorsunuz. 2 farklı Türkiye var; Saray'ın Türkiyesi ve vatandaşın Türkiyesi var. Saray'ın Türkiyesi'nde Erdoğan ailesi, 5'li çete, rüşvet alan büyükelçiler ve siyasetçiler var. Saray'ın Türkiye'sinde kira, doğal gaz, elektrik ve su parası gibi dertler yok. Saray'ın Türkiyesi'nde oturanlar vatandaşın kanına ekmek doğrayanlardır.

Vatandaşın Türkiyesi'ni siz biliyorsunuz. Burada kira, elektrik, su, doğal gaz, mutfaktaki yangın gibi şeyler var.

"NERON ROMA'YI, ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ YAKTI"

Devletin Hazinesi'ni düzeltmek istiyorsanız, dolarla verdiğin garantileri TL'ye çevireceksiniz. Tasarruf yapacaksan vatandaştan değil Saray'dan başlayacaksın.Neron Roma'yı Erdoğan Türkiye'yi yaktı. "



