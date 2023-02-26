CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı! Cumhurbaşkanı adaylığı için tüm gözler 2 Mart'a çevrildi

Seçimler için geri sayım sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masanın 2 Mart günü yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak ortak aday konusun görüşülmesini kabul ettiği öğrenildi.

YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLŞATI

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine ifade ettiğine göre, bu kararı almasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililerin seçimin büyük ihtimalle 14 Mayıs’ta yapılacağı yolundaki açıklamaları etkili oldu.

"AKŞENER’İN ÖNERİSİNE MESAFELİ BAKIYORDU"

Gazeteci Murat Yetkin elde ettiği bilgileri paylaştığı yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun çevresine seçimin 14 Mayıs’ta yapılması halinde kampanyaya az süre kalmış olacağı bu nedenle muhalefet adayını belirlemenin zamanının geldiğini söyledi. CHP lideri, Millet İttifakı ve Altılı Masa ortağı Meral Akşener’in 2 Mart toplantısında ortak adayın konuşulması önerilerine şimdiye dek mesafeli bakıyor, biraz daha beklenmesi gerektiğini söylüyordu." ifadesini kullandı.

Altılı Masa liderlerinin 13 Şubat’ta yapacağı ve Akşener’in o zaman da liderlik tartışmasını başlatmayı düşündüğü bildirilen toplantı 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle 18 Şubat’ta sadece deprem gündemiyle yapılmış, siyasi konular 2 Mart’a bırakılmıştı.

