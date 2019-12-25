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  4. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok." ifadesini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"ŞİMDİ DE İSTANBUL'U PEŞKEŞ ÇEKECEKSİN"

Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bırakın kanal yapmayı, konut yapılırken bile zemin etüt raporu olur, statik hesabı, mimari çizimi olur. Demirinin, çimentosunun, fayansının, elektriğinin hesabı yapılır. Yani liyakat sahibi insanlar, yani işin uzmanları hesap kitap yaparlar. İstanbul'a kanal yapmaya işin uzmanları değil, bir kişi karar veriyor. Peki o kişinin bu alanda bir bilgisi var mı? Yok. Kanal yapma deneyimi var mı? Yok. Mühendislik eğitimi var mı? Yok. Ayrıca bu kanalın yapımı için 75 milyar liraya yakın para harcanacakmış. Kendi cebinden mi? Hayır. 82 milyonun cebinden. Demek ki Tank Palet Fabrikası yetmedi. Şimdi de İstanbul'u peşkeş çekeceksin. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

(AA)

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CHP kanal istanbul projesi Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul

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