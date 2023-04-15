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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız

15.04.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından vatandaşlara çağrı yaparak "Saat 22.00'de burada buluşalım." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir video geldi. "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız." notuyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler 6 temel ilke ile çalışacak." dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:

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6 TEMEL İLKE BELİRLEDİ

"Türkiye'yi şahlandırmaya her şeyimizle hazırız. Vizyonumuz, şampiyonlar ligi ekonomistler, dürüst bürokratlar, çalışkan insanlar, bolca temiz yatırım parasıyla." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız. Bu bölgeler 6 temel prensip yani 6 temel ilke ile çalışacak. Bunlar ise maliyet, odaklanma, farklılaşma, inovasyon, sermaye güvenliği, hukuk olacak."

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