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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Fikriye Dalgıç, yaşamını yitirdi.

Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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