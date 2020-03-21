CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Kocaeli \u00dcniversitesi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesinde bir s\u00fcredir tedavi g\u00f6ren Fikriye Dalg\u0131\u00e7, ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. \nDalg\u0131\u00e7'\u0131n cenazesinin yar\u0131n Derince il\u00e7esinde topra\u011fa verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. \nKaynak: AAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130D\u00fcnya genelinde koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 11 bini ge\u00e7ti46 \u00fclkeye daha u\u00e7u\u015flar durdurulduDo\u011fal ila\u00e7 olarak kullan\u0131l\u0131yor! D\u0131\u015fk\u0131daki su miktar\u0131n\u0131...