CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti seçmenine çağrı

“Neyse ki ben varım da, yoksa konuşacak hiçbir şeyi kalmayacak” CHP’nin diğer partilerden farklı olarak düzenlediği miting ve toplantılarda ilk olarak belediye başkan ve adaylarına söz verdiğini, neler yapıp yapmadıklarının açıklandığını kaydeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Öncelikle bizler ile iktidar partisi arasındaki farkı bilmenizi isterim. Bizim belediye başkanlarımız her yerde önce katıldıkları toplantılarda kendi yaptıklarını ve gelecekte neler yapacaklarını anlatırlar. Miting de olsa, toplantı da olsa biz ilk sözü onlara veririz. Çünkü, o kentle ilgili belediye olarak neler yapacaklarını, neler yaptılar neleri hedefliyorlar, vatandaşın bilmesi lazım. Onlar ne yapıyorlar? Bir kişi çıkıyor, o konuşuyor, sözünü bitiriyor. Bütün dilinde ne var, ben varım, bütün dilinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Neyse ki ben varım da, yoksa konuşacak hiçbir şeyi kalmayacak” dedi.

CHP’nin kentleri yönetirken insanların mutlu olmasını istediğini dile getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Burdur’a gelirken, kente baktığında bir Avrupa kentini gördüğünü ifade ederek, belediye başkanı ve adayı Ali Orkun Ercengiz’e teşekkür ettiğini söyledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Size geçmişte neler yaptıklarını ve bundan sonra da neler yapacaklarını anlattı. Takdir sizin, sizler karar vereceksiniz. Halkın takdiri her şeyin üstündedir. Hangi partiden olursa olsun, ayın 31’inden sandığa giden bütün Burdurlulardan bir şey istiyorum; ‘Bütün bu hizmetleri görüp, takdir edip, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle verin.’ Tek isteğim budur. Bir belediye başkanı ne yapmalı? Harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşa vermeli. Ne söyledi belediye başkanınız, ‘Ben Burdurlulara hesap vereceğim’ dedi. Siz hiç iktidar partisinden bir belediye başkanının çıkıp da, ‘Ben millete, vatandaşlara hesap vereceğim’ dediğini duydunuz mu? Niye hesap vermiyorlar? Bütün çabaları meydanda. Siyaset kurumunda hesap vermek farklı bir şeydir. Siyaset kurumunda hesap vermek, vatandaş ile belediye başkanı arasındaki güven ilişkisini yükseltmektir. Vatandaş diyor ki; ‘Ben vergi veriyorum, harç ödüyorum. Sizler benim paramı harcıyorsunuz’. Belediye başkanı parayı vatandaş için harcıyor. Harcarken de nereye ne kadar harcadığının hesabını verecek. O zaman ne olur, belediye başkanı kul hakkı yememiş olur, belediye başkanı doğru hareket etmiş olur, belediye başkanı hesap vermenin onurunu yaşamış olur. Siyaset kurumunun özelliği budur. Siyaset, halka adanmışlıktır, cebini doldurmak değildir. Bizim siyaset anlayışımız da budur. Bizim siyaset anlayışımızda belediye başkanları millete hesap verir. Her kuruşun hesabını verirler.”