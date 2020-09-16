CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinde neler konuşuldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı "hayırlı olsun ziyareti" siyasi kulisleri hareketlendirdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) parlamentoda hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesi üzerine, siyasi tarihe "istikşafi koalisyon görüşmeleri" olarak geçen görüşmelerin siyasi aktörleri Ahmet Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun Salı günü gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmesinde en çok merak edilen, bir "seçim ittifakı"nın ön görüşmesi olup olmadığıydı. Gerek liderlerin açıklamalarına, gerekse kulislere yansıyan bilgilere göre görüşmede "ittifak" konuşulmadı ancak kutuplaşma siyasetinin sona erdirilmesi için siyasi partiler arasında diyalog zeminin açık tutulması ve görüşmelerin devam ettirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, AKP'den ayrılarak yeni parti kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile gelirken, Davutoğlu'na da Genel Başkan Yardımcıları Selim Temurci, Kani Torun, Sema Silkin Ün ve Doğan Demir eşlik etti. İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin son yarım saatini ise baş başa gerçekleştirdi. Gözlerin ziyarete çevrilmesinin en önemli nedeni ise partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda, "ittifakları" kastederek "dostlarla iktidar" hedefi koyan Kılıçdaroğlu'nun, başını çektiği Millet İttifakı'nı genişletmeye dönük bir hamlesi olup olmadığıydı. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye'nin ekonomik sorunlarından demokratikleşmeye, kutuplaşmaya kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı, ancak "ittifak" konusuna girilmedi. Kılıçdaroğlu "2. yüzyıla çağrı" beyannamesi hediye etti İki liderin görüşmeye katılan isimleri birbiriyle tanıştırmasıyla başlayan görüşmede, Davutoğlu konuklarına Muharrem ayı olması dolayısıyla aşure ikram etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda "dostlarla iktidar" hedefini açıkladığı "2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi" ile Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından oluşan "Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş" kitabını hediye etti.