CHP lideri Özel'den 'DEM Heyeti' ziyaretiyle ilgili dikkat çeken sözler! Şartlarını açıklayarak duyurdu: 'Evet' demeyiz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının ardından üniversite öğrencisi gençlerle bir araya geldi. Özel gençlerin sorusu üzerine, DEM Parti İmralı Heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

CHP LİDERİ ÖZEL: "GİZLİ PAZARLIĞA EVET DEMEYİZ"

Özel, "Türkiye'nin bir demokratik açılım yapması lazım ama bir kapalı kutu var. İçinde ne olduğu belli değil. Ben gelen heyete de söyledim. Bizim kurallarımız belli Anayasayı değiştirtmeyiz, demokratik adımlar dışında bir şeyde olmayız. Gizli pazarlığa evet demeyiz" dedi.

CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Yanındayız ya da karşısındayız diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü ne olduğunu biz de bilmiyoruz. O yüzden de bir kapalı kutu var şimdi bunun içinden bir şey çıkacak. Biz bir kişinin siyasi geleceğiyle, çünkü Tayyip Erdoğan Kürtlerin desteğini ful kaybetmiş durumda. Birisinin özgürlüğünün takas edildiği bir pazarlığın parçası olmayız. CHP 1989 Kürt raporundan beri Türkiye'de bir Kürt meselesi olduğunu, sorunun da demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini söylüyor. Ne yapılırsa yapılsın Meclis'te olacak. Bu sürecin çok şeffaf yürütülmesi lazım. Samimiyetle davranmak lazım. Yani çıkar ilişkileriyle değil de samimiyetle ve bir toplumsal mutabakat yani herkesin ikna olması lazım. Biz orada bir kırmızı çizgimiz var şehit aileleri ve gazilerin kendi içlerinden belirleyecekleri bir temsilcinin Meclis'te oluşturulacak komisyon masasına oturmasını öneriyoruz. Şehit ailelerinin üçünün de açıklaması var 'Özgür Özel'in yaklaşımını sahipleniyoruz ve destekliyoruz' diye. Biz bunu savunuyoruz ama AK Parti ve MHP henüz buraya oturmuş değil. Biz ne olduğu komisyona anlatılsın, komisyonda halka anlatsın.

"BU YAPILIRSA BORSA UÇUŞA GEÇER''

Bütün partilerin destekleri bir şey olsun. Sonunda da terör örgütü silahları bıraksın. İşte kayyum maddesi ortadan kalksın. Kürtlerin 'sorunumuz var' dedikleri demokratik haklar verilsin ama bu sadece Kürtlere olmaz zaten anayasanın eşitlik ilkesi gereğince herkese verirsin. Anayasada yazıldığına uygun olarak Türklerin kullanıp Kürtlerin kullanamadığı haklar varsa bu onlara sağlansın. Her türlü yasağın yasaklandığı, her türlü ayrımcılığın ayaklar altına alındığı bir demokratik süreci olsun. Bunda da Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin yasaları temel alınsın diyoruz. Bu yapılırsa bir anda şöyle bir şey olur, borsa uçuşa geçer. Türkiye'ye dünya kadar para gelir. Türkiye'nin borcunu geri isteyenler, yeni borçlar vermek isterler. Faizlerini düşürmek isterler.

"BEN GELEN HEYETE DE SÖYLEDİM..."

Çünkü Türkiye'nin geleceğinin iyiye gittiği hissiyatı, Türkiye'ye yatırım yapma, Türkiye'nin geleceğinde pay sahibi olma, söz sahibi olma noktasında herkes iştahlandırır. Yerel aktörleri de uluslararası aktörleri de iştahlandırır. Bunun için Türkiye'nin bir demokratik açılım yapması lazım ama bir kapalı kutu var. İçinde ne olduğu belli değil. Ben gelen heyete de söyledim. Bizim kurallarımız belli Anayasayı değiştirtmeyiz, demokratik adımlar dışında bir şeyde olmayız. Gizli pazarlığa evet demeyiz. Bir ilişkinin pazarlık parçası olmayız diye söyledim."