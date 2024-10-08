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CHP lideri Özel'den Meclis'teki kapalı oturum açıklaması: 'Bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik'

08.10.2024 20:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki kapalı oturuma ilişkin açıklama yaptı. Kapalı oturum sürdüğü sırada basın mensuplarına açıklama yapan Özel, Genel Kurul'daki kapalı oturumda bilmedikleri hiçbir şeyin söylenmediğini belirterek, "Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik. Normal zamanda düşman hukuku uyguladıklarına 'Tehlike büyük arkama geç' diyorlar. Ama o tehlikenin ne olduğunu söyleyemiyorlar, kapalı oturumda dahi söyleyemiyorlar" dedi.

CHP lideri Özel'den Meclis'teki kapalı oturum açıklaması: 'Bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik'

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirme yaptığı kapalı oturum devam ederken Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Kurul'daki kapalı oturum öncesinde kendi değerlendirmelerini yaptıklarını söyleyen Özel, "Geçmişte böyle davetler ya geri çevrilirdi ya da açık oturuma geldiklerinde hiçbir şey demeden giderlerdi. Sonra biz itiraz ederdik, onlar da derdi ki 'Ne yapalım canlı yayında devlet sırrı mı verelim?' Bu kaçacak kapıyı bırakmamak adına dedik ki 'Türkiye'ye İsrail saldıracak' sözü neyse kapalı oturumda gelin anlatın." ifadelerini kullandı.

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"BİR FAZLASI SÖYLENMEDİ"

CHP olarak İçtüzük ve Anayasa'ya bağlı olduklarını ifade eden Özel, "Kapalı oturumda söylenen sözler, 10 yıl boyunca gizli tutanakta kalır. Biz söylenen sözleri anlatmayız. Ama söylenmeyen sözler olursa ifşa ederiz." dedi.

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Grup başkanvekillerimle, Meclis İdare Amirimizle birlikte bütün grup, bütün Meclis pürdikkat dinledik, ne söylendi ne söylenmedi? Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası söylenmedi. 'Oturum açık, gizli bilgiyi nasıl verelim, açık açık konuşulamaz' dediler. '10 yıl gizli kalacak tutanak altında, konuşun' dedik; bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır."

Erdoğan'ın Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya 'İsrail, Türkiye'ye saldıracak' lafını attığını belirten Özel, "Televizyonlara, gazetelere bunu konuşturuyor. Türkiye'de gündem değiştiriyor. Ama bunu, milli güvenliği ve hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ederek yapıyor. Milletimize şikayet ediyorum." diye konuştu. Özel, Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, "Türkiye'deki gerçek gazetecileri, televizyoncuları Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gündem manipülasyonundan arınmaya, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, hayat pahalılığını, çiftçinin, işçinin, emeklinin, memurun çektiği sıkıntıları, gençlerin umutsuzluğunu konuşmaya davet diyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEK YÜREK OLMASINI SAVUNACAKTIK"

İsrail'e karşı Filistin'in aslan gibi yanında olduklarını vurgulayan Özel, "Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak, ne destek varsa verecektik. Bu parlamentoda Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili bilgilendirme yaptı. Süleyman Demirel çıktı dedi ki 'Biz, bu vakitten sonra iktidarıyla muhalefetiyle tek yüreğiz.' Eğer ki böyle bir tehdit olsun, aynı cümleyi söylemekten bir dakika ne ben ne grup başkanvekillerim geri durmazlar. Grubumuzun tamamı eğer böyle bir tehdit olsa Türkiye'nin tek yürek olmasını savunacaktık." şeklinde konuştu.

Ülkenin gerçek gündemine dönülmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon, ana muhalefet partisi eliyle samimiyet tartısına çıkarılmıştır ve vurulan mihenk taşından maalesef iktidarın bu konuda kötü niyeti ortaya çıkmıştır. İktidar partisi tarafından yapılan manipülasyonu, milletimize şikayet ediyoruz. Sizin sorunlarınızı konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kapalı oturuma ilişkin eleştirileri hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Özel, "Müsavat Bey'le birlikte grup başkanvekilliği yaptık, birbirimizle deneyimlerimizi paylaştık. Bu geçmiş dönemde olsaydı ve bana deseydi ki 'Başkan burada muradınız nedir?', Meclis tecrübemle kendisine yapacağım katkı şu olurdu. 'Sayın Başkanım oturumu açık yaparsan hiçbir şey demeden gidiyorlar, sonra da 'Gizli bilgiyi canlı yayında nasıl söyleyelim?' diyorlar. O yüzden varsa bir bildikleri söylesinler diye kapalı yaptık, gör bak hiçbir şey söylemeyecekler. Söylerlerse de öğrenmiş oluruz, katkı veririz.' Tam o noktadayız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İsrail'in bir sonraki hedefi Anadolu'dur" açıklamasına ilişkin soruya Özel, "Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan da ülkede konuşulan konulardan rahatsızlar. Tarım mitinglerinden, çiftçinin hakkını aramasından, TÜRK-İŞ'in yıllar sonra hak arayacak olmasından, asgari ücretin verildiği günden 6 bin lira daha değer kaybetmesinden, emekli mitinglerimizden, CHP'nin birinci parti olmasından rahatsızlar. Gündem değiştirmek için manipülasyon yapıyorlar." cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasına ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşların yaptığı yöntemi, benzetmek istemem ama teşbihte hata olmaz, Hitler yapacak olsaydı şöyle yapardı. Rus ordusu Berlin'e dayandığında toplama kamplarına giderdi ve oradaki esirlere 'Arkadaşlar, Ruslar Berlin'e giriyor, şimdi birlik olma zamanı, aynı gemideyiz hepimiz' derdi. Bu kadar tuhaf bir şey yapıyorlar. Normal zamanda düşman hukuku uyguladıklarına 'Tehlike büyük arkama geç' diyorlar. Ama o tehlikenin ne olduğunu söyleyemiyorlar. Kapalı oturumda dahi söyleyemiyorlar." dedi.

Özel, bir soru üzerine, "Diyorlarsa 'Kapalı oturumda söylemedik, geleceğiz tek tek liderlerin kulağına söyleyeceğiz', onu yapsınlar. Yapamazlar, zaten olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Partisinin içinde, uluslararası kurumlarda görev yapan isimler olduğunu hatırlatan Özel, bu arkadaşlarının, "İsrail'in Türkiye'ye saldırması çılgınlık değil, olasılık bile değil" dediğini aktardı. Özel, Türkiye'yi bu gündemde tutmaya çalışanların, gerçek gündeminden ülkeyi koparmak istediğini belirtti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel tbmm
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