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CHP lideri Özel'den olay MİT iddiası! "Ankara Büyükşehir'le ilgili duyum aldık" dedi, İbrahim Kalın'a çağrı yaptı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.11.2024 13:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak MİT iddiası geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslenen Özel, "MİT'in içine Saray'dan birilerinin 'Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' duyumunu aldık. MİT Başkanı'nın tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den olay MİT iddiası! "Ankara Büyükşehir'le ilgili duyum aldık" dedi, İbrahim Kalın'a çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslenen CHP lideri Özel, çok konuşulacak bir iddiayı 'Duyum aldık' diyerek gündeme getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Kalın'a seslenerek şunları söyledi:

"Esenyurt Belediyesi'ndeki tutumumuz, halkın seçtiği halka hesap verir. Kayyum ataması mahkemeyi de halkı da tanımamaktır. Deşeleyin deşeleyin bir şeyler bulun. Hiç bunlara kalkışmasınlar, gözlerimiz üzerinde.

"MİT BAŞKANINA BİR YAZI YAZMIŞTIM"

Bu arada Sayın MİT başkanına bir yazı yazmıştım AK Parti grubuna AK Parti Genel Merkezi’nde gidip bir sunum yapmıştı. Ne sundunuz, onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor? Eğer AK Parti'nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa onu söyleyin, yok güvenlikle ilgili istihbarat ile ilgili bir bilgi, ülkenin ikinci partisiyle son seçimlerde ülkenin en çok oy alan ikinci partisiyle paylaşılıyorsa; birinci partisinden niye esirgiyorsun?
Mecliste bulunan diğer partilerden niye esirgiyorsun? Demiştim, Sayın MİT Başkanı’na…

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"BİRİLERİNİN 'ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İ DE BU İŞLERE KARIŞTIRIN' DEDİĞİ DUYUMUNU ALDIK"

Sayın MİT Başkanı 29 Ekim törenlerinde yazıyı aldığını geri dönüş yapacağını söylemişti. Geri dönüş bekliyoruz. MİT'in içine Saray'dan birilerinin 'Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' dediği duyumunu aldık. MİT Başkanı'nın tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum."

DEM PARTİLİ İSİMLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkındaki soruşturma hakkında, "İfadelerden haberdar değildim" derken, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"O gün otobüsün üzerine çıktığımda ifadelerden haberdar değildim. Olsa da ona diyecek bir şeyi yok. Ömer Çelik'in, Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyecek bir şeyleri yok, güçleri yargıyla susturmak. Buna da itiraz ediyorum"

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU AÇIKLAMASI

Özel, dün Sözcü TV'de Dilruba Kayserilioğlu hakkında söylediği "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" sözlerine dair de yeni açıklama yaptı.

Özel, "Ben Dilruba geldi demedim. İzmir'de organizasyonu yapan arkadaşlarımız Dilruba'yı protokolde yanıma oturtmuş. Yanıma oturunca da o kötü sözleri ben sahiplenilmiş gibi oldum. Protokolde yanımda oturunca imza atmış gibi oluyor. Ben Dilruba kendi geldi demedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediyesi İbrahim Kalın MİT
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