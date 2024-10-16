CHP lideri Özel'den Savunma Sanayi Fonu hakkında açıklama! "Erdoğan suç üstü oldu!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Dünya Gıda Günü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel ertelenen 750 liralık vergi teklifiyle ilgili olarak önemli ifadeler kullandı.

"SUÇ ÜSTÜ YAKALADIK ONLARI"

Özel, AK Parti'nin 'Savunma Sanayi Katkı Payı' alınmasıyla ilgili teklifini ertelemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel açıklamasında, "Erdoğan suç üstü oldu. İsrail için yaptığımız toplantıda söyledikleri 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu: Erdoğan'ın söylediklerine işaret eden hiçbir somut veri yok. Milleti korkutup, sefalet içindeki millete 'İsrail saldıracak işsizliği unut' dedi. Bunla da yetinmediler 'hadi biraz para ver. İsrail'e karşı savunma sanayini güçlendirelim'. Savunma Sanayi'ye 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Biz güçlenmesine karşı değiliz. Oradaki yatırımlara karşı değiliz. Ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı nakit avanstan geçinmeye muhtaç o insanların cebine el atmayın dedik. Çok lazımsa bankalardan alın. 70 milyar para toplayacak. Suç üstü yakalandılar. Gariban vatandaşın peşine koşuyorsunuz. Milletin cebinden kapkaç yapmaya kalkarken suç üstü yakaladık onları. Bütçe sonrasına kaldı. Teklifimiz şu 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Milletin sırtından düşün" ifadelerini kullandı.