HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. CHP lideri Özel'den Savunma Sanayi Fonu hakkında açıklama! "Erdoğan suç üstü oldu!"

CHP lideri Özel'den Savunma Sanayi Fonu hakkında açıklama! "Erdoğan suç üstü oldu!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.10.2024 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Özgür Özel kredi kartlarından alınması teklif edilen yıllık 750 liralık vergi teklifinin reddedilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Ertelenen vergi teklifiyle ilgili olarak Savunma Sanayi Fonu'nun çok lazımsa bankalardan alınmasını tavsiye eden Özel, "70 milyar para toplayacak. Suç üstü yakalandılar. Gariban vatandaşın peşine koşuyorsunuz. Milletin cebinden kapkaç yapmaya kalkarken suç üstü yakaladık onları." dedi.

CHP lideri Özel'den Savunma Sanayi Fonu hakkında açıklama! "Erdoğan suç üstü oldu!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Dünya Gıda Günü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel ertelenen 750 liralık vergi teklifiyle ilgili olarak önemli ifadeler kullandı.

ok

"SUÇ ÜSTÜ YAKALADIK ONLARI"

Özel, AK Parti'nin 'Savunma Sanayi Katkı Payı' alınmasıyla ilgili teklifini ertelemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel açıklamasında, "Erdoğan suç üstü oldu. İsrail için yaptığımız toplantıda söyledikleri 10 yıl gizli. Söylemedikleri şu: Erdoğan'ın söylediklerine işaret eden hiçbir somut veri yok. Milleti korkutup, sefalet içindeki millete 'İsrail saldıracak işsizliği unut' dedi. Bunla da yetinmediler 'hadi biraz para ver. İsrail'e karşı savunma sanayini güçlendirelim'. Savunma Sanayi'ye 180 milyar para aktarıldı geçen sene. Helali hoş olsun. Biz güçlenmesine karşı değiliz. Oradaki yatırımlara karşı değiliz. Ama Türkiye'nin en karlı bankaları dururken parayı nakit avanstan geçinmeye muhtaç o insanların cebine el atmayın dedik. Çok lazımsa bankalardan alın. 70 milyar para toplayacak. Suç üstü yakalandılar. Gariban vatandaşın peşine koşuyorsunuz. Milletin cebinden kapkaç yapmaya kalkarken suç üstü yakaladık onları. Bütçe sonrasına kaldı. Teklifimiz şu 70 milyarı koyun bütçeye alın parayı. Milletin sırtından düşün" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel kredi kartı savunma sanayi
En Çok Okunan Haberler
Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

5.9'luk deprem sonrası korkutan görüntüler! Dağlardan toz bulutları yükseldi

5.9'luk deprem sonrası korkutan görüntüler! Dağlardan toz bulutları yükseldi

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.