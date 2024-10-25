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  4. CHP lideri Özel duyunca karşı çıktı! Partililere böyle seslendi: "Bana bununla gelmeyin"

CHP lideri Özel duyunca karşı çıktı! Partililere böyle seslendi: "Bana bununla gelmeyin"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.10.2024 06:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK toplantısında TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası 27 Ekim’de düzenlenecek mitingin iptal edilmesi önerisine karşı çıktı. CHP lideri Özel'in iptali öneren partililere “Bana bununla gelmeyin” dediği öğrenildi.

CHP lideri Özel duyunca karşı çıktı! Partililere böyle seslendi: "Bana bununla gelmeyin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’dan başladığı Doğu ve Güneydoğu ziyaretini, Ankara’da TUSAŞ’A yönelik terör saldırısının ardından yarıda keserek Ankara’ya dönmüştü. Ankara’ya dönen CHP ldieri Özel, partisinin düzenlediği MYK toplantılarına katıldı. Toplantılarda TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı tüm yönleri ile ele alındı.

"YAŞAM HAKKI MİTİNGİ" MASAYA GELDİ

Toplantıların ilerleyen bölümlerinde CHP’nin 27 Ekim’de İstanbul Beşiktaş’ta düzenlemeye hazırlandığı Yaşam Hakkı Mitingi gündeme geldi. MYK üyelerinin yarısından fazlası Türkiye’de bir provokasyon ortamı oluştuğunu belirterek mitingin ertelenmesinin sağlıklı sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

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Mitingin iptal edilmesini öneren MYK üyeleri, ‘daha güçlü biçimde’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılmasını önerdi.

ÖZEL: “ARKADAŞLAR BANA BUNLARLA GELMEYİN LÜTFEN"

Sözcü'de yer alan habere göre; MYK üyelerinin önerilerini dinleyen Özel, toplantıda söz alarak mitingin iptaline ilişkin görüşlere katılmadığını söyledi.

Özel burada yaptığı konuşmada “Arkadaşlar bana bunlarla gelmeyin lütfen. Endişelerinizi anlıyorum, ancak 'CHP terörün yarattığı etkiden korktu' dedirtemeyiz, dedirtemeyiz. Mitingimizi yapalım, Cumhuriyet Bayramımıza da daha yüksek perdeden sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

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Özel’in itirazının ardından gece saatlerinde CHP MYK’sı mitingin gerçekleştirilmesi kararını aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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