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CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.12.2024 16:38
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel Kilis'te açıklamalarda bulundu. Kilis ziyaretinde açıklamalarda bulunurken yanında bulunan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine 'Kilis'in kurtuluş günü'nü unutmaması yönündeki telkinine çok sinirlendi. Özel'in Meriç'e 'dur abi biliyorum' dediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı kapsamında Kilis'e geldi. Özel'in Kilis'te önemli değerlendirmelerde bulunurken Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine söylediği söze sinirlenen Özgür Özel Meriç'e sert bir tepki verdi.İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP’li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi’nin çalışmalarına dikkat çekti.

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MİLLETVEKİLİ ÖZEL'İ SİNİRLENDİRDİ

Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine 'Bugün Kilis'in Kurtuluş Günü' diyerek hatırlatma yapmasına sinirlendi.

Özel'in Meriç'e, 'Dur abi, biliyorum' dediği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kilis Özgür Özel CHP
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