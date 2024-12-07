CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları Toplantısı kapsamında Kilis'e geldi. Özel'in Kilis'te önemli değerlendirmelerde bulunurken Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine söylediği söze sinirlenen Özgür Özel Meriç'e sert bir tepki verdi.İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP’li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi’nin çalışmalarına dikkat çekti.

MİLLETVEKİLİ ÖZEL'İ SİNİRLENDİRDİ

Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine 'Bugün Kilis'in Kurtuluş Günü' diyerek hatırlatma yapmasına sinirlendi.

Özel'in Meriç'e, 'Dur abi, biliyorum' dediği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tepkisi gündem oldu.