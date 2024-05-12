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  4. CHP lideri Özel, hapiste olan annelerin Anneler Günü'nü telefonla kutladı

CHP lideri Özel, hapiste olan annelerin Anneler Günü'nü telefonla kutladı

12.05.2024 19:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyuna yansıyan çeşitli olaylarda çocuklarını kaybeden veya hapiste olan annelerin Anneler Günü'nü telefonla kutladı.

CHP lideri Özel, hapiste olan annelerin Anneler Günü'nü telefonla kutladı

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi eylemleri hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı, Çorlu tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü, 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'u, Cumartesi Annelerinden Maside Ocak'ı, Diyarbakır Annelerinden Ayşegül Biçer'i, İsias Otel'de kızını kaybeden Ruşen Karakaya'yı, Gezi tutukluları Mine Özerden'in annesi Halide Özerden'i, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ı, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Özel, ayrıca İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener'i ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
chp genel başkanı
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