CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve parti gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"NEDEN 6 PUAN ÖNDE OLMAYALIM?"

Son yapılan anketlerde CHP'nin oy kaybettiği görülürken, CHP lideri de bu durumu kabul etti. Eylül ayında yapılan 9 anketin ortalamasında 3 puan önde olduklarını aktaran Özel, "Neden 6 puan önde olmayalım?" dedi.

ANKETLERDE OY DÜŞÜŞÜNÜ KABUL ETTİ

Kendi yaptırdıkları anketlerde de daha önce 4.5 puan önde olduklarını hatırlatan Özel, "3 puan öndeyiz. Niye 5 puan önde olmayalım?" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ BEN ÖDEYECEĞİM"

Özel, TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmalarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Bu durumu Erdoğan'ın şahsına değil, makama saygılarından dolayı yaptıklarını vurgulayan Özel, "Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim" dedi.