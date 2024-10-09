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  4. CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

09.10.2024 13:46
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09.10.2024 13:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada gelen anket sonuçlarını değerlendirdi. CHP'nin anketlerdeki düşüşünü kabul eden Özel, "Bizim yaptırdığımız ankette daha önce 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz. Neden 5 puan önde olmayalım?" dedi. CHP lideri ayrıca TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye giderken ayağa kalkmalarını da değerlendirdi. Özel, bu hareketin cumhurbaşkanlığı makamına saygıdan dolayı yapıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve parti gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"NEDEN 6 PUAN ÖNDE OLMAYALIM?"

Son yapılan anketlerde CHP'nin oy kaybettiği görülürken, CHP lideri de bu durumu kabul etti. Eylül ayında yapılan 9 anketin ortalamasında 3 puan önde olduklarını aktaran Özel, "Neden 6 puan önde olmayalım?" dedi.

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ANKETLERDE OY DÜŞÜŞÜNÜ KABUL ETTİ

Kendi yaptırdıkları anketlerde de daha önce 4.5 puan önde olduklarını hatırlatan Özel, "3 puan öndeyiz. Niye 5 puan önde olmayalım?" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ BEN ÖDEYECEĞİM"

Özel, TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarken ayağa kalkmalarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Bu durumu Erdoğan'ın şahsına değil, makama saygılarından dolayı yaptıklarını vurgulayan Özel, "Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP anket
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