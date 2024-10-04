CHP lideri Özgür Özel, Bakan Tekin'e seslendi: Listeyi ver, okullara karanlıkta gelelim

Türkiye siyasi gündeminin son haftalardaki en büyük tartışmalarından biri okullarda hijyen sorunu. Muhalefet bu konu üzerinden iktidarı eleştirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada yine bu konuya değindi ve Bakan Tekin'e seslendi.

"MANSUR BAŞKAN GİDİYOR KAPIDA KALIYOR"

Okullardaki hijyen sorunuyla ilgili olarak CHP Milletvekili Gökhan Zeybek ile çalışma yaparak örgütlere yazı yolladıklarını aktaran Özel, "Dedik ki, ‘973 ilçe, siyasi bir görüntü olmadan, yanınıza fotoğrafçı ve kameraman almadan, çocuk mahremiyetine saygı göstererek okulları ziyarete gidin. Heyetin başkanı il eğitim sekreteri olsun. Yüzde 99’u emekli öğretmen onların. Yanında eğitimciler olsun, müdürleri ziyaret edin. Okul aile birliğini ziyaret edin, izin alın, çocuklar yokken teneffüste değilken tuvaletleri görün. Hijyen sorunu var mı, yok mu bakın. Bir eksiklik varsa, yardım isteniyorsa yardımı teklif edin. O okula bulunduğunuz belediyeyi ya da en yakındaki belediyeyi yönlendirin. Çok uzaktaysanız bize bilgi verin. Bu ziyaretler başladı. Bir kısmı yansıyor, Mansur Başkan gidiyor, kapılarda kalıyor. İstanbul’da belediyelerimizde benzer şeyler yaşanıyor" dedi.

"KARANLIKTA GELELİM, KAMERASIZ GELELİM"

Bu sorunla ilgili olarak yaşananların onda birinin kamuoyuna yansıdığını belirten Özel, "Niye, çocuk mahremiyetine saygıdan, okulda siyaset yaparmış gibi itiş kakış olmasın diye. Kapılar açılıyor, giriyoruz, eksikleri görüyoruz, belediyeleri yönlendiriyoruz ama bakanlığın milli eğitime, milli eğitimin okul müdürlerine baskısıyla o günkü tavırla ertesi günkü tavır değişiyor. Buradan Sayın Bakana söylüyorum, ‘Bu yöntem ağrına gidiyorsa, bu yöntem zoruna gidiyorsa sen listeyi bize ver ya da talep isteyen listeyi benden iste. Akşam gelelim, karanlıkta gelelim, kamerasız gelelim, kimse gelmeden gelelim ama bu sabilerin okullarını temizleyelim, çocukları hastalıktan kurtaralım.