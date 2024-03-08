CHP lideri Özgür Özel'den canlı yayında 'Burcu Köksal' açıklaması: "Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem ipler kopar"

CHP Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, 'DEM Parti' için kullandığı sözler partide adeta kriz çıkardı. Köksal, yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullandı. Köksal'ın gündem olan sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama bu partililere değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" açıklamasını yapmıştı.

CHP LİDERİ CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de 'Seçime Doğru' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri ve ardından yaşanan tartışmalar konusunda da açıklamalar yaptı.

Burcu Köksal'ın konuşmasını seçim otobüsünde olduğu için duymadığını ifade eden Özel, "Burcu hanım konuşma yapmaya çıktı. Ben konuşmada ne konuşulduğunu fark etmedim. Sonra da biz konuşmamızı yaptık. Konuşma sırasında fark etsem, düzeltme yapardım. Ben kendisini aradım, 'Ben bunu Uşak'ta düzelteceğim' dedim. 'Aman başkanım düzeltin' dedi.Burcu hanım ilinde tam bir mutabakat ile adaylaştı. Zaten Burcu'nun özelliği şudur. Meclis'te her fırsat bulduğunda Afyon'u konuşur. Üslubu serttir, iktidar açısından tahrip edicidir." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR İFADEYE NE GEREK VAR"

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Kendisine telefonda sordum. 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' dile. O da 'Başkanım burada şöyle ifade var belediyeyi DEM'lilerle yönetecekler'. Ben 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim dedim' diye konuştu. Orada DEM parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' düşünür. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedi. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi. Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu 'Benim DEM'le ittifakım yok'. Her gün 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekili, belediye başkanı il başkanlarımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerde il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı."



"AFYON'DA DEM'LE İŞBİRLİĞİMİZ YOK"

"Bizim Afyon'da DEM'le işbirliğimiz yok. Bizim DEM'le olan süreci, sırf Afyon'da Burcu'yu sıkıştırmak için, bin kere söyledikleri için böyle keskin bir ifade kullanmış. Açıklama dün öğle saatlerinde oldu, akşam alevlendi. Ertesi gün bir tivit attı. Bugün de basın toplantısı yaptı. Daha hızlı olabilir."

İMAMOĞLU'NUN BURCU KÖKSAL ÇIKIŞI

"Burcu Hanım düzeltme yapmasa, ısrarcı olsa zaten sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ile bizim düşüncelerimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim partimizde siyaset yapamaz. İstanbul'da genel seçimlerde DEM'e oy vermiş birisi, İmamoğlu ayrım yapmadığı için, belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadığı için inanılmaz bir oy alıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. İletişimde geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Birileri 'ırkçılık, faşizm' diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri dtüşmüştür. Önümüze bakıyoruz. Biz Ekrem Bey'le günde birkaç kez, İstanbul'u, İstanbul programlarını konuşuyoruz. Bir anket gelir, Ekrem Bey arar. Biz günlük ve anlık temas halindeyiz. Mansur Bey'le de öyle. Bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM'in kurumsal kimliği değil DEM Partisi'ne oy vermiş; hatta oy vermese bile Kürt seçmen AK Parti'ye oy veriyor, AK Parti DEM Parti'ye kötülük yaptığında onlar da tepki gösteriyor. Ekrem Başkan 'bu bir kırgınlık yarattı' dedi. Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu hanımla ipler kopar. Sonuçta Afyon'da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey'in açıklamasının İstanbul seçimli odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir."

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