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CHP lideri Özgür Özel'den en düşük emekli maaşı tepkisi! Bakan Işıkhan'a yüklendi: Kibir, cehalet, iş bilmezlik...

07.01.2025 14:14
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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür, dakikalar önce açıklanan en düşük emekli maaşı kararı üzerinden Bakan Vedat Işıkhan'a sert sözlerle yüklendi. "Bunun için kanun teklifi lazım kardeşim. Sen oturduğun yerden 'zam olarak bunu yaptık' diyemezsin. Bu cehaleti, Meclis'i grubunu paspas eden bu zihniyeti, iş bilmezliği, kibri kınıyorum.

CHP lideri Özgür Özel'den en düşük emekli maaşı tepkisi! Bakan Işıkhan'a yüklendi: Kibir, cehalet, iş bilmezlik...

CHP Genel Başkanı Özgür, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel konuşmasına, kürsüye birlikte çıktığı CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a teşekkür ederek başladı.

Kasap, Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından Saadet Grubu'nun düşmemesi için parti değiştirmişti. Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etme kararının ardından CHP'ye döndü.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

BAKAN IŞIKHAN'A SERT SÖZLER

  • Kanun çıkması lazım. Cehalet dediğim o. Bunun için kanun teklifi lazım kardeşim. Sen oturduğun yerden 'zam olarak bunu yaptık' diyemezsin. Bu cehaleti, Meclis'i grubunu paspas eden bu zihniyeti, iş bilmezliği, kibri kınıyorum.

adad

"İKTİDAR KIRMIZI KARTI HAKETTİ"

  • Buradan bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Bu iktidar hak etti, artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız.

  • Biz asgari ücret talebimiz 30 altına yokuz demişti. Artık diyoruz ki bu zamma yokuz, mücadeleye varız.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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