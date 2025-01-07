CHP lideri Özgür Özel'den en düşük emekli maaşı tepkisi! Bakan Işıkhan'a yüklendi: Kibir, cehalet, iş bilmezlik...

CHP Genel Başkanı Özgür, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel konuşmasına, kürsüye birlikte çıktığı CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a teşekkür ederek başladı.
Kasap, Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından Saadet Grubu'nun düşmemesi için parti değiştirmişti. Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin ortaklaşa hareket etme kararının ardından CHP'ye döndü.
CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Buradan bütün emeklilere bir kez daha sesleniyorum. Bu iktidar hak etti, artık sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız.