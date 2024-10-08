CHP lideri Özgür Özel'den 'İstanbul' Sözleşmesi' çıkışı! Acı haberler sonrası sert sözler... Erdoğan'a yüklendi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde artan kadına yönelik şiddet haberleriyle ilgili olarak 'İstanbul Sözleşmesi'ni işaret etti. Söz konusu cinayetlerin bir rastlantı olmadığını iddia eden Özel, "Sağ partilerden 'İstanbul Sözleşmesi'ne hayır' diye meydanlarda bağırınca AK Parti bir avuç oyun peşine düştü. Hepimizin birlikte girdiği sözleşmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktı." dedi.

CHP Genel Başkanı Özür Özel son günlerde artan kadına yönelik şiddet haberleriyle ilgili olarak konuştu. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Özel, 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışıyla dikkat çekti.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli CHP'liler, kökü CHP olan Uzunköprü Belediye Başkanımız Ediz Martin bağımsızken bugün baba evine dönmeye karar verdi. Eğer baba evine dönüş olacaksa ilçe başkanlığı ve il başkanlığı kenetlenecek ve gelecekler.

NİMET ÖZDEMİR CHP'YE KATILDI

Nimet Hanım iş dünyasında başarıları olan, İYİ Parti'de milletvekilliği yapan bir süredir bağımsız devam eden bir vekilimiz. Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu. Bugün de buradalar, örgütümüzü temsil edecekler.

"BU TOPLUM NASIL BU HALE GELDİ?"

Maalesef bugün acı haberlerin hepimizi kahrettiği günlerdeyiz. Öncelikle taziye dileğinde bulunacağım. Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Recai Kutan için başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Semih Çelik isimli cani İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletti. Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti. Bugün ülkede süren kadın cinayetlerinin bir rastlantı olmadığını biliyoruz. Günlerdir failin özelliklerini öne çıkaran, katlettiği kadınlarla ilişkisini magazin haberi gibi sunan ifadeler dolanıyor. Asıl sorulması gereken bu toplum nasıl bu hale geldi?

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' ÇIKIŞI

AK Parti'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede tek imzayla çıkılmasıdır. Bakın veriler ortada, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konulduğu 2012 yılından sonra kadın cinayetlerinde büyük düşüş vardı.

Bir dönem hep kapkaç haberleri vardı hatırlayın, bir araya geldik 1 yıllık cezayı 15 yıla çıkardık. Herkes kendine çekidüzen verdi. Dedik ki devlet kafaya koydu, mücadele edecek kapkaçla. Ama şimdi Türkiye yine kapkaç cenneti oldu.

İstanbul Sözleşmesi de devlet kararlılığının bir sembolüydü. Devlet bu işe kafayı taktı deyip diye düşünüp ayaklarını denk aldılar. Sonra yapılacak düzenlemeler gecikti, yapılan düzgün uygulamadı. Sonra bir kesim, gerici bir kesim, kadını aşağı gören geçmişin domuz bağcıları ortalığı velveleye verdiler. 'İstanbul Sözleşmesi'ne hayır' diye. Sağ partilerden bunu meydanlarda bağırınca AK Parti bir avuç oyun peşine düştü. Hepimizin birlikte girdiği sözleşmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktı."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır