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  4. CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek

27.11.2024 19:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Silivri Cezaevinde tutuklu olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edeceği bildirildi.

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek.

Ziyaretin 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da gerçekleşeceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, 30 Ekim'de "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve yerine kayyum atanmıştı. Özgür Özel'in ziyareti, hükümetle CHP arasında tartışmaya yol açmıştı.

Özel, Ahmet Özer'le görüşme başvurularına yanıt gelmediğini söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir" demişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer
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