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CHP lideri Özgür Özel: "Öcalan, Meclis'e gelmek zorunda değil, imkan verilir oradan çağrısını yapar"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.10.2024 17:28
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin, “Sınırımızı, ordumuzu, askerimizi, hepimizi koruyan bu insanları koruyamadıysak hepimizin öz eleştiri yapması lazım.” dedi. Özel basın mensuplarının yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin sorusuna, "Öcalan’a bulunduğu yerde imkan verilir oradan çağrısını yapar, illa Meclis’e gelmek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel: "Öcalan, Meclis'e gelmek zorunda değil, imkan verilir oradan çağrısını yapar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırısının hedefi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu konu önümüzdeki günlerde enine boyuna tartışılacak. Güvenlik zafiyeti ile ilgili bir takım konular. Ama burada bir kusur varsa hepimizi koruyan bu insanları koruyamadıysak hepimizin oturup bir düşünmesi bir öz eleştiri yapması lazım. Olayın sıcaklığı ortadan kalktıktan sonra hem meclis eliyle hem tüm yönleriyle araştırılacak ve üzerinde çok konuşulacak hususlar var. Burada aldığımız sunum sırasında da birtakım konularla ilgili yanlış değerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olduk. Bazı görüntülerin bazı fotoğrafların bizimle paylaşılmış olmasını da son derece kıymetli buluyoruz. Burası Türkiye'nin göz bebeği bir kurum. KAAN uçtuğunda gurur duyduğumuzu ifade eden siyasetçilerden biriydim.

Bu hedef boşuna seçilmedi. Bu hedef, Türkiye’ye ‘kendi uçağınızı yapıyorsanız ve ülke olarak bunun arkasında duruyorsanız ayağınızı denk alın’ diyen bir dış kuvvet söylüyorsa, biz o dış kuvvete bizi yıldıramazsınız diyoruz. İçeride birileri bu stratejik hedefi seçerek bir takım olayların gelişimine engel olmak istiyorsa, buna teslim olmamak buna verilecek en iyi cevaptır. Terörü lanetliyoruz.

"ÖCALAN'A BULUNDUĞU YERDE İMKAN VERİLİR ORADAN ÇAĞRISINI YAPAR, MECLİSE GELMEK ZORUNDA DEĞİL"

Geçen sene 1 milyar dolar gelir kazandıran bir yer burası. Yıpratmak yerine varsa eksiklikleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu tip kurumların silahlı kuvvetler ya da polis tarafından korunması gerekiyor. Bu kurum tek bir kampüs içindeki en büyük savunma sanayi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Bakanlığı’nın kendi değerlendirmelerini yapacağını düşünüyorum.

Öcalan’a bulunduğu yerde imkan verilir oradan çağrısını yapar, illa Meclis’e gelmek zorunda değil"

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel chp genel başkanı
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