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  4. CHP liderinin bu sözleri çok konuşulur! AK Parti'de "Sorun var" diyerek olası cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı... Erken seçim hatırlatması

CHP liderinin bu sözleri çok konuşulur! AK Parti'de "Sorun var" diyerek olası cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı... Erken seçim hatırlatması

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
16.11.2024 15:25
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CHP lideri Özgür Özel, yaptığı açıklamada çok konuşulacak ifadelere yer verdi. Erken seçim olmaması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını aktaran Özel, CHP içindeki aday tartışmalarını kenara bıraktıklarını söyledi. AK Parti'de aday sorunu olduğunu da belirten Özel, "Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada" şeklinde konuştu.

CHP liderinin bu sözleri çok konuşulur! AK Parti'de "Sorun var" diyerek olası cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı... Erken seçim hatırlatması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün katıldığı bir forumda tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Muhalefet kesiminden yükselen erken seçim çağrıları artarak devam ederken, Özel AK Parti'de aday sorunu olduğunu savundu.

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ÖZEL AK PARTİ'NİN ADAY SORUNU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

CHP içindeki cumhurbaşkanlığı tartışmalarını bir kenara bıraktıklarını aktaran Özel, erken seçim olmaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını söyledi ve AK Parti'nin aday sorunu olduğunu ifade etti.

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"SARAYIN VE ONUN DESTEKÇİSİ DEVLET BAHÇELİ'NİN HESABINA GELEN BİR MESELEDİR"

Özel konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada dururken işiyle, gücüyle meşgul ve son derece başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yapmak sadece ve sadece sarayın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir" dedi.

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ÖZEL'DEN MUHALEFETE ÇAĞRI: ELZEMDİR

Kendi partileri içindeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını bir kenara bıraktıklarını ifade eden Özel, "Benim muhalefete de çağrım; iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan yan yana durma kültürüne sahip olarak geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP erken seçim aday ak parti
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