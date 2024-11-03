CHP'lileri mücadeleye davet etmişti! Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atanmasının yankıları sürerken CHP'den Lütfü Savaş ile ilgili disiplin kararı geldi.

"KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın MYK'de oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Yücel "Bir belediye başkanımıza hukuk dışı siyasi bir operasyon yapılırken, partimizde görevi olsun ya da olmasın hiçbir CHP'linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş oy birliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir." dedi.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'yi eleştirmişti. "CHP’lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum." diyen Savaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haydi kurucu partinin vatanseverleri! Ya bugün kendimize ve partimize yakışına yapacağız ya da yok olacağız. Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı.

Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.

Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk Miilletini bulur. Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır.

Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletidir.

Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir. Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP’nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP’lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.

“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk’ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP’lileri birlik olmaya çağırıyorum!

İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP’nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz."

HAYDİ KURUCU PARTİNİN VATANSEVERLERİ ! YA BUGÜN KENDİMİZE VE PARTİMİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ… YA DA YOK OLACAĞIZ!

Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı….



Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma… pic.twitter.com/2Xc1wEE1rb — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) November 3, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır