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CHP Lüleburgaz teşkilatı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyesi 8 kişi istifa etti

KIRKLARELİ (AA) - CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyesi 8 kişi partiden istifa etti.

İlçe Başkanı Kadir Metin ile yönetim kurulu üyeleri, istifa dilekçelerini CHP Kırklareli İl Başkanlığına sundu.

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yönetiminin görevinden istifa ettiğini söyledi.

Gördükleri lüzum üzerine bu kararı aldıklarını ifade eden Metin, çalıştığı süre boyunca görevini layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti.

Bazı kişilerin ilçe yönetimini düşürme gibi emellerinin olduğunu öğrendiklerini aktaran Metin, "Önceden beri 'yönetim düştü', 'yönetim düşecek' şeklinde söylentiler vardı. Belediye seçimleri bittikten sonra yönetimin düşürülmesiyle ilgili bir operasyon da başlatılmıştı. Yönetim üzerinde oynanan oyunlar vardı. Oyunlara boyun eğmedik. İstifalarımızın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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