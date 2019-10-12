CHP Malatya Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Türkiye tabii ki sınırlarını koruyacak, terörle mücadele edecek" dedi. Salıcı, partisinin Malatya'da, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas ve Tunceli İl teşkilatlarının da katılımıyla bir otelde düzenlediği bölge toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi. CHP'nin ülkenin kurucu iradesi olduğunu ifade eden Salıcı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni terörden arınmış, huzur içerisinde, kendi toplumsal barışını sağlamış şekilde yaşaması için gereken her türlü çabayı göstermiş bir siyasi partiyiz." dedi. Salıcı, birçok alanda zam yapıldığını belirterek, "Zamlar çift haneli, enflasyon tek haneli. Böyle bir Türkiye'ye dönüştürdüler. Bu kış zor geçecek, çünkü dar gelirli yurttaşlarımızın tüketmek zorunda olduğu elektrik, doğal gaz ve temel gıda maddelerinin birçoğuna çift haneli zamlar geldi. Bu kış o faturalara gelen zamların ödenmesi gereken bir kış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "CHP'nin Suriye politikası gayet açık ve ortada" TBMM'de tezkerenin yenilendiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Salıcı, "Bu harekatta hayatını kaybeden, şehit olan askerlerimiz ve sivillerimiz var. Hayatını kaybeden askerlere ve sivillere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dış politikasına geniş çerçeveden bakılması gerektiğini, eskiden Dışişleri Bakanlıkları üzerinden yürüyen bir dış politika bulunduğunu anlatan Salıcı, şöyle konuştu: "Devlet başkanları birbiriyle dost olabilirlerdi ama devletlerin uyguladığı siyaseti doğrudan değiştirmezdi. Şimdi bir hafta ABD ile dostuz, sonraki hafta Rusya ile dostuz. Aslında dostluklar ABD ve Rusya ile değil, Erdoğan bir hafta Trump ile bir hafta Putin, sonra başka birisiyle dost. Biriyle dost olurken bir önceki haftaki dostumuzu kaybeder durumdayız. Böyle bir dış politika olmaz." Salıcı, partisinin Suriye politikalarına da değinerek, şöyle devam etti: