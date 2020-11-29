CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı!

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada U.K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde U.K. (40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda U.K. ile ikisinin kaldığını, U.K.'nın kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek U.K.'nın kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., U.K.'nın kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından

adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARKADAŞ: TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN YAZIYORUM

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, U.K.'nın tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.