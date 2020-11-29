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CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı!

29.11.2020 21:56 | Son Güncelleme:
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CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı!

Maltepe'de bir kafede Z.Y. (23) adlı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K. tutuklandı. CHP'li Barış Yarkadaş, "CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, saldırgan U.K.'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" ifadelerini kullandı.

Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada U.K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifadesinde U.K. (40) adlı kişi ile 2-3 ay önce tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir kafeye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer kişinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından ayrıldığını, mekanda U.K. ile ikisinin kaldığını, U.K.'nın kendisine istismarda bulunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek U.K.'nın kafasına bardakla vurduğunu söyledi. Z.Y., U.K.'nın kendisini darp ederek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve istismarda bulunduğunu, kendisinin mekandan kurtulduktan sonra savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARKADAŞ: TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN YAZIYORUM

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, U.K.'nın tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır."

"İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"

Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan U.K'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.

(DHA)

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