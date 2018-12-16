CHP Mamak Teşkilatında eğilim yoklaması

CHP Mamak İlçe Başkanlığı, partinin ilçedeki belediye başkan adaylığıyla ilgili eğilim yoklaması yaptı.

CHP Mamak İlçe Başkanlığınca Ege Mahallesi'ndeki bir salonda yapılan eğilim yoklaması için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Yaklaşık 16 bin 400 kayıtlı üyenin oy kullanabilmesi için 19 sandık kuruldu.

Parti üyeleri, belediye başkan adayları Durali Bozkurt, Adnan Demirci, Selahattin Emre, Kemal Aşıkoğlu, Hüseyin Bayındır, İbrahim Çetin ve Mehmet Şahin arasında seçim yaptı.

CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe yönetimi olarak belediye başkan adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasında ısrarcı olduklarını belirterek, "Ankara, İstanbul ve İzmir dikkate alındığında, ilçe düzeyinde eğilim yoklamasının yapıldığı tek yer Mamak. Üyelerimiz adeta şölen havasında oylarını kullanıyor. Katılım çok yüksek düzeyde. Bu da bizi olukça mutlu ediyor." dedi.

Oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ereceğini vurgulayan Açıkalın, oy sayım işlemini de saat 19.30 gibi tamamlayıp, ardından sonucu açıklamayı planladıklarını bildirdi.

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