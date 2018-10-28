CHP Manisa'dan tek başvuru açıklaması

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partisinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sadece bir ismin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu söyledi. Balaban, ismi açıklamadı.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yerel seçimlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Birden fazla adayın olduğu yerlerde ön seçim yapacaklarını kaydeden Balaban, "Ön seçimi kasım ayı içerisinde yapacağız. Bunun adı 'eğilim yoklaması' olacak. Buna 'gayri resmi ön seçim' diyebiliriz. Çünkü, ön seçim hakim huzurunda oluyor. Takvim sarktığı için 9 Şubat'ı beklemeden eğilim yoklamasını genel merkez ve il denetiminde, ilçelerde yapacağız. Turgutlu, Salihli ve Akhisar'da kesinlikle ön seçim, yani eğilim yoklamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle Akhisar'da 6 aday adayımız var. Yoğun bir ilgi var. Bu anlamda da sandığı koyduğumuzda hiçbir aday adayı küsmeyecek. Demokratik bir şekilde seçim gerçekleşecek" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR İÇİN TEK ADAY VAR'

Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sadece bir kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu belirterek ismi açıklamadı. Bu konuyu 17 ilçe örgütü ve genel merkezle değerlendireceklerini vurgulayan Balaban, "Son kararı genel merkez ve parti örgütümüz birlikte verecek. Ama önümüzdeki günlerde güzel şeyler olacak. Manisa'da güzel iş birlikleri hep birlikte yaşacağız" dedi.

'CHP SEÇMENİNİN OYUNU KENDİ ADAYINA ATMASI YÖNÜNDE ÖNLEM ALACAĞIZ'

Şehzadeler'de partisinden aday adayının olmamasını değerlendiren Balaban, "Bunun bazı nedenleri var. Şehzadeler'de Nurettin Dingaz, Nazım Şafak ve Netice Okutan aralarında bir anlaşma yapıp, ona göre bir adayı açıklama kararı aldı" dedi. CHP seçmenin özellikle yerel seçimlerde oylarını başka partilere vermesi konusunu da değerlendiren Balaban, "CHP seçmeninin karşısına iyi bir aday, güçlü bir birliktelikle çıkacağız. 252 bin oyun büyük bölümünün kendi adayımıza atılması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

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