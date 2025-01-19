CHP, masasındaki son anketi paylaştı! "Turpun büyüğü sandıkta" diyerek muhalefet ile iktidar arasındaki farkı açıkladı: Büyük fark var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'kırmızı kartlı' tepki gösterdi ve erken seçim çağrılarının dozunu artırdı. Özel'in bu konuşmasının ardından partililer yaptıkları her açıklamada erken seçim çağrısında bulunup sandığı işaret etti.

MASASINDAKİ ANKET SONUCUNU PAYLAŞTI

Yaşananlar ışığında ise anket sonuçları dikkatle takip ediliyor. Birçok firma seçim anketlerini yayınlamaya başlarken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da masasındaki anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği ankette katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa muhalefetin belirleyeceği adaya mı oy vereceği soruldu.

Katılımcıların yüzde 37,1'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih ederken, yüzde 47,5'i muhalefetin belirleyeceği adaya oy vereceğini bildirdi.

YÜZDE 9,4 KARARSIZ

Katılımcıların yüzde 9,4'ü kararsız olduğunu, 6,1'i ise oy kullanamayacağını aktardı.

"ERDOĞAN, MUHALEFET ADAYININ 10 PUAN GERİSİNDE"

Bahsi geçen anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Günaydın ise "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde" dedi.

"TURPUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA"

Günaydın açıklamasının devamında ise "Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo. Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta" ifadelerini kullandı.